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Bozbey: Bu fırsatı herkes iyi değerlendirmeli

Bursa Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne yaptığı ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, yeşil Bursa’nın griye dönüştüğünü söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 16:41
Bozbey: Bu fırsatı herkes iyi değerlendirmeli

Bursa Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne yaptığı ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, yeşil Bursa’nın griye dönüştüğünü söyledi. Doğru planlarla şehrin eski günlerine dönmesi gerektiğini belirten Bozbey, “Bu fırsatı herkes iyi değerlendirmeli” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Niğdeliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Necip Daş ve üyelerin katıldığı toplantıda CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın da yer aldı.. Büyük ilgiyle karşılanan Mustafa Bozbey, sorunların çözümünde planlamanın önemine dikkati çekti.


Bursa’nın bütün değerleriyle yeniden özüne dönmesi gerektiğine işaret eden Mustafa Bozbey, “Bursa çok değişti. İnsanlar bulundukları ortamlarda daha huzurlu güven içinde yaşamak istiyor. Sosyal kültürel alanlarla mutlu olmak istiyor. Bursa yeşili ile anılırdı. Şimdi gri Bursa oldu. Doğanbey yakışıyor mu Bursa’ya? Doğru planlarla Bursa’nın kendine dönmesi gerek. Bu fırsatı herkes iyi değerlendirmeli” şeklinde konuştu.


“Kenti planlarken iyi hesap yapılmalı”


Kent planlaması yapılırken geleceğin de düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Bozbey, “Bir kent böyle yönetilmez. Okulları bir yere yığdılar. Stadyumu kent içine hastaneyle birlikte yaptılar. ‘Bir yer var boş oraya yapalım’ mantığı olmaz. Projeleri kente dağıtırsan o zaman yoğunluğu azaltırsın. Kenti planlarken iyi hesap yapılmalı. Yapılan raylı sistem kenti ikiye böldü. Tramvay sistemi olsaydı hem daha az maliyetli olurdu hem de halkın ayağına giderdi. Her işin başı plan. Göreve gelince ilk işimiz fay hatlarını belirledikten sonra Bursa’nın plan anayasasını çıkartmak” dedi.


“Bursa’da bir buçuk üniversite var”söylemi üzdü


Bir soru üzerine Bursa’da iki üniversite olduğunu ifade eden Bozbey, “Bursa’da bir buçuk üniversite var söylemleri beni çok üzdü, bilim insanları adına üzdü.. Bursa’da iki tane üniversite var. Biri Bursa Uludağ Üniversitesi, diğeri Bursa Teknik Üniversitesi. Üniversiteye nitelik olarak bakmak gerek. Bursa’da üniversite anlamında buçuk mantığını kabul edemeyiz. İkisine de sahip çıkarak ürettikleri bilgileri değerlendirmek gerek” dedi.


Bozbey, geri dönüşümcülerin sorunlarını da bildiklerini sözlerine ekleyerek, göreve gelince çözüm arayacaklarını ifade etti.


Mustafa Bozbey daha sonra Demiryolu Caddesi’ndeki Pazar Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluşan Bozbey, sorunları dinleyip, çözüm önerilerini aktardı. Vatandaşlar Bozbey’e, Bursa’nın evladı olarak kendisini desteklerini söyleyerek seçimlerde başarı dileklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:41
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