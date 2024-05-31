Boyu 1,5 metreyi buluyor! Türkiye'de korkutan görüntü: Zehirli kocabaş engerek yılanı

Erek Dağı'nda gezintiye çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından kocabaş engerek yılanı görüntülendi.ü

Zehirli bir tür olan kocabaşın özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşadığını ifade eden Coşar, "Boyu 1,5 metre oluyor. Daha önce bu türün fotoğraf veya video kayıtlarını Van'da çeken olmamıştır. İlk tespiti ben yaptım. Tespitten sonra beni herkesimde arayanlar oldu. İlerideki tarihlerde kapsamlı bir şekilde çalışmalar yapacağım" dedi.