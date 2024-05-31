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Gündem Boyu 1,5 metreyi buluyor! Türkiye'de korkutan görüntü: Zehirli kocabaş engerek yılanı
Gündem

Boyu 1,5 metreyi buluyor! Türkiye'de korkutan görüntü: Zehirli kocabaş engerek yılanı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 09:56:00 -
Boyu 1,5 metreyi buluyor! Türkiye'de korkutan görüntü: Zehirli kocabaş engerek yılanı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda zehirli kocabaş engerek yılanı görüntülendi.

Erek Dağı'nda gezintiye çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar tarafından kocabaş engerek yılanı görüntülendi.ü

Zehirli bir tür olan kocabaşın özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşadığını ifade eden Coşar, "Boyu 1,5 metre oluyor. Daha önce bu türün fotoğraf veya video kayıtlarını Van'da çeken olmamıştır. İlk tespiti ben yaptım. Tespitten sonra beni herkesimde arayanlar oldu. İlerideki tarihlerde kapsamlı bir şekilde çalışmalar yapacağım" dedi.

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