Boynunda diyet borcuyla siyaset yapılmaz! Çömez Özgür’e ders gibi sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 26 ildeki Belediye Başkan Adayını açıkladı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleri ile milletimizle meselesi olan marjinal kesimlerin bize yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz. Bunların hepsi varoluşlarının gereğini yapıyor" diyen Erdoğan, "Bizi üzen ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP’nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Açıkçası CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar, ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar.

Bu partinin emanetçi Genel Başkanı milleti tahkir ve tahrik ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Ama bunun için öncelikle CHP’nin başındaki zatın sabık genel başkanının yaptığı gibi teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor.

Özgür efendi nerede bir çapulcu varsa, terörist varsa, demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor, ya gidip sırtını sıvazlıyor. Bölücülere ve uzantılarına her fırsatta boncuk dağıtarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hangi şartlarda oturtulduğunu ve hangi prangalarla orada tutulduğunun unutturulabileceğini sanıyor. Bu millet ferasetini hafife alan herkese ne yaptıysa Özgür efendiye de aynısı yapacaktır. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleşmesini tercih ederiz. Aksi takdirde milletimiz onu daha önceki niceleri gibi siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırarak gereğini yapacaktır. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Baksanıza daha bismillah demeden anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden meclise tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor. Özgür efendi partisine hakim olmaz, bir şekilde geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, bize hakaret ederek prim kazanmaya çalışıyor.

Ancak boynunda diyet borcuyla siyaset yapılmaz. Çünkü siyaset her kişinin değil er kişinin karıdır. CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmak vesayet gölgesini ve ayağınıza takılan prangaları kabul ettiğinizde kolaydır. Asıl olan gerçek manada bir siyasi aktör olabilmektir. Özgür efendi siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine gitsin önce vasilerinden, efendilerinden, ağababalarından kurtulsun. Sonra kendisi ile özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarım var" ifadelerine yer verdi.

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