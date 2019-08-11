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Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık zor anlar yaşattı

Sivas’ta boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:56
Boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık zor anlar yaşattı

Sivas’ta boynu kesildikten sonra ayağa kalkan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Sivas’ta bayram namazını kılan vatandaşlar kurbanlarını kesmek için kesim alanlarının yolunu tuttu.Kent merkezi Mevlana mahallesinde bulunan kurban kesim alanında kurban kesen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir vatandaş kurbanlık hayvanını kestiği esnada hayvan zinciri kırarak ayağa kalktı. Boynu kesik halde ayaklanan hayvan alandaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaşın uğraşı sonucu tekrar devrilen kurbanlık sahiplerine rahat bir nefes aldırdı.Vatandaşların yaşadığı zor anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:56
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