  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Boyner’in "Pembe Top Sahada" projesine desteği bu yılda devam edecek
Aktüel

Boyner’in "Pembe Top Sahada" projesine desteği bu yılda devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:46:59 -
Boyner’in "Pembe Top Sahada" projesine desteği bu yılda devam edecek

İSTANBUL (AA) - Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen ve meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçen iki yıl olduğu gibi bu yıl da destek verecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen "Pembe Top Sahada" projesinin yedinci yılında Boyner, bir kez daha destekçiler arasında yerini aldı.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında gerçekleştirilen proje, meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

İnternet mağazası "boyner.com.tr’de" Pembe Top satışı yapacak olan Boyner, elde edilen geliri ise maddi güçten yoksun kadınların ücretsiz meme kanseri muayenelerinde kullanılmak üzere bu alanda faaliyet göstermeye yetkili kurumlara bağışlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket
Spor

Muhammed Salah'tan takdir toplayan hareket

Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah, saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra, saha dışındaki duyarlılığı ile de gönülleri fethedi..
Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar!
Gündem

Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar! "Çatışmaların durması ancak buna bağlı"

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı operasyonlar karşısında darmadağın olan Ermenistan, gömüldüğü yerden ses..
'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'
Okur Postası

'Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)'

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Ölen ölene (de) gülen Gülen'e (mi?)" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay