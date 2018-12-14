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Boyner Kozmetik'ten yeni yıl kampanyası

Boyner Kozmetik tarafından yıl başı için hayata geçirilen kampanyada müşteriler, her 300 TL'lik kozmetik alışverişine 100 TL anında indirimin sahibi olacak

14 Aralık 2018 Cuma 16:08
Boyner Kozmetik'ten yeni yıl kampanyası

İSTANBUL (AA) - Boyner Kozmetik tarafından yıl başı için hayata geçirilen kampanya kapsamında her 300 TL'lik kozmetik alışverişine 100 TL anında indirim ve Hopililere özel 100 TL değerinde Paracık hediye ediliyor.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, yıl başına özel kozmetik kampanyası başlattı.

31 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, her 300 TL'lik kozmetik alışverişine 100 TL anında indirim ve Hopililere özel 100 TL değerinde Paracık hediye ediliyor.

Boyner'in kozmetik dünyasında, parfümlerden cilt bakım ürünlerine, ruj seçeneklerinden allık, fondöten, maskara ve makyaj aksesuarlarına kadar çok sayıda güzellik ürünü yer alıyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:08
  1. Boyner Kozmetik

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