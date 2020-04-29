"Boyner Game Cup" turnuvası 13 Mayıs'ta başlıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, e-spor tutkunlarının büyük ödül için mücadele edeceği "Boyner Game Cup" turnuvası düzenliyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Kovid-19 döneminde insanların iyi vakit geçirmesine yardımcı olmak için düzenlediği dijital etkinliklere devam ediyor.

e-spor meraklıları "Boyner Game Cup"a "CS : GO" ya da "FIFA 20" oyunlarından birini seçerek 11 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek. 13 Mayıs'ta başlayacak turnuvada, "CS : GO" oyununda 5 kişilik takımlar, "FIFA 20" oyununda tekil oyuncular yeteneklerini gösterecek.

Turnuvada toplam 30 bin TL değerinde ödül havuzu ve sınırsız rekabet, oyunseverlerle buluşacak.



Turnuva kapsamında "CS : GO" oyununda, birinci olan takım 10 bin TL, ikinci olan takım 7 bin 500 TL, üçüncü olan takım 5 bin TL değerinde Boyner hediye çeki kazanacak.

"FIFA 20" oyununda ise birinci olan kişiye 3 bin 500 TL, ikinci olan kişiye 2 bin 500 TL, üçüncü olan kişiye ise bin 500 TL değerinde Boyner hediye çeki sunulacak.



Başvurular, https://boynergamecup.com/ sitesinden yapılabilecek.