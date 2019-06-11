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Böylesini ilk kez yiyeceksiniz! | İçli kalburabastı tarifi

Geleneksel lezzetimiz kalburabastıyı birde bu şekilde deneyin..

11 Haziran 2019 Salı 13:20
Böylesini ilk kez yiyeceksiniz! | İçli kalburabastı tarifi

Kalburabastı geçmişten günümüze hala aynı iştahla yenen bir tatlı. Bu tatlının birçok şekilde yapılanını görmüşsünüzdür. Malum kalburlar kalmayınca, bütün mutfak malzemeleri kalıp olarak kullanıldı. Bununla birlikte şahane görüntüler meydana çıktı. 

Bu tarifle birde kalburabastının içine malzeme eklemeyi deneyin. Bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 250 gr tereyağı
  • 2,5 yemek kaşığı yoğurt
  • 2,5 yemek kaşığı irmik
  • 4 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 damla limon

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 3 damla limon suyu

İçi için;

  • Çekilmiş ceviz içi 
  • Toz fıstık

Üzeri için;

  • Toz fıstık

Yapılışı

Öncelikle şerbeti için şekeri ve suyu kaynatıp, üzerine limon suyunu ekleyin.

5 - 10 dakika daha kaynatıp soğuması için kenara alın.

Derin bir kaba tereyağı, yoğurt, yumurta, vanilya, limon suyu ve irmiği alın. Malzemeler bütünleşinceye kadar 10 dakika yoğurun.

Üzerine unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edin. Bir süre daha yoğurduktan sonra minik bezelere ayırın.

Bir elek ya da rende üzerinde bastırarak açın. İçerisine toz fıstık ya da ceviz koyun. (Dilerseniz ikisini de karıştırabilirsiniz.)

Elek üzerindeki hamurun kenarlarından orta kısmına doğru toplayın. Birleştirip elinizi destekleyerek, eleği ters çevirin ve tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğutulmuş şerbeti dökün.

Fıstıkla süsleyip, soğuduktan sonra servis edin.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:20
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