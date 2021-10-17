  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Böylesi ilk defa oldu! Eve mahkeme kuruldu
Gündem

Böylesi ilk defa oldu! Eve mahkeme kuruldu

Çorum'da hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, sağlık sorunları nedeniyle şikayetçi ve tanık oldukları ‘yağma’ olayına ilişkin duruşmaya katılamayan Hasan (81) ve Fatma Ergin (81) çiftinin, 60 kilometre uzaklıktaki evine giderek ‘evde adalet hizmeti' kapsamında ifadelerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:08:00 -
Böylesi ilk defa oldu! Eve mahkeme kuruldu

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yağma’ suçundan açılan ve 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada şikayetçi Hasan Ergin ile tanık eşi Fatma Ergin, duruşma için adliyeye çağrıldı. Ancak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan çift mazeret bildirerek adliyeye gidemedi. Bunun üzerine Ergin çiftinin, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında evlerinde ifadelerinin alınması kararlaştırdı.

60 kilometre uzaktaki köye gittiler

Karar üzerine ağır ceza mahkemesi üyesi 2 hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesinde kırsal bölgede ikamet eden çiftin yaşadığı eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum Adliyesi’ne döndü.

Mahcup olduk

Verilen hizmetten memnun kaldıklarını, aynı zamanda da mahcup olduklarını anlatan Hasan Ergin, "Karşımda hakim ve görevlileri görünce çok mahcup oldum. ‘Keşke siz gelmeseydiniz de ben öleydim, o günleri görmeseydim, kahroldum’ dedim. Gelenlere bir kolonya tutup, bir bardak çay dahi ikram edemedik” dedi.

İyi ki hakim ve savcılarımız var

Fatma Ergin ise, “İyi ki hakim ve savcılarımız var, duruşmaya gidemediğimiz için onlar evimize geldiler, Allah razı olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Numan Kurtulmuş son anket sonuçları açıkladı
Siyaset

Numan Kurtulmuş son anket sonuçları açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin açık ara birinci olduğunu söyledi.
Ahmet Kalkan Hoca, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!
Gündem

Ahmet Kalkan Hoca, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!

Tevhidi hassasiyetlerle yürüttüğü davet ve eğitim çabalarıyla tanınan Ahmet Kalkan vefat etti.
İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli
Siyaset

İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli

İBB varlıklarını bir bir elden çıkaran CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Ayazağa İETT Garajı’nı satıyor. Çoğu yeşil alandan o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay