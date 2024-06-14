Böylesi hiç yaşanmadı: Maaşına haciz koyuldu! Tokat'ta trafik cezası tam ve eksiksiz iptal edildi!

Emekli inşaat mühendisi Ahmet Balaban, geçtiğimiz sene maaşının bir kısmına bloke konulduğunu fark etti. Bu durumun sebebini araştıran Ahmet Balaban, plakasına gelen ve ödenmeyen bin 200 TL trafik cezası sonrası maaşına elektronik haciz konulduğunu öğrendi. Olay haber olunca Tokat Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliği şu açıklamayı yaptı: "13 Haziran 2024 tarihinde "Böylesi Görülmedi" başlığı ile yayınlanan Hatalı Trafik Cezası iddiası üzerine konuyu araştıran Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu cezayı iptal etmiştir. Ulusal medyaya yansıyan haberlerde Kocaeli'de yaşayan Ahmet Balaban isimli vatandaşımızın kullandığı otomobile İstanbul'da ve Tokat Erbaa'da trafik cezası yazıldığı ancak vatandaşımızın ceza yazılan yerlere hiç gitmediği şeklinde haberler olduğu görülmüştür.

Vatandaşımızın aracının plakasının Tokat Erbaa ilçesi EDS'de 22.03.2023 tarihinde yazılan cezadaki ihlali yapan İran Ülkesine ait benzer plakalı başka bir marka otomobil olduğu anlaşılmış, hatanın İran Devletine ait plakaların ülkemiz plakalarına benzemesi nedeniyle olduğu tespit edilmiştir. Erbaa ilçe EDS aracılığı ile düzenlenen hatalı trafik cezası iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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