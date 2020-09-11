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Gündem Böylesi görülmedi! Meyhaneden Kemalistleri çekme taktiği
Gündem

Böylesi görülmedi! Meyhaneden Kemalistleri çekme taktiği

Eskişehir'de bulunan Beyaz Yelken Meyhanesi'nde alkol kullanan Kemalistleri istismar etmek için Mustafa Kemal kullanıldı. Mekanın duvarlarına asılan Mustafa Kemal fotoğraflarından birinin üzerine ise "Bu mekanda içilen her kadeh senin şerefine kalkar" yazısı yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:48:00 - 2020-09-11 19:59:11
Böylesi görülmedi! Meyhaneden Kemalistleri çekme taktiği

Mustafa Kemal'in adını kullanarak kasasını dolduranlar, hergün yeni bir taktikle Kemalistlerin karşina çıkıyor. Buna son olarak da Eskişehir Tepebaşı'nda bulunan Beyaz Yelken Meyhanesi eklendi. Meyhane, alkol kullanan Kemalistleri çekmek için görülmemiş bir yönteme başvurdu. Meyhane sahibi Kemalistleri mekana çekebilmek için meyhanenin içini Mustafa Kemal fotoğraflarıyla doldurdu. Meyhane de bir Mustafa Kemal fotoğrafının üzerine yazılan yazı ise dikkat çekti.

"Bu mekanda içilen her kadeh senin şerefine kalkar"

Beyaz Yelken Meyhanesi'nde Kemalist vatandaşları Mustafa Kemal'i kullanarak istismar etmek isteyen mekan sahibi görülmemiş bir taktik uyguladı. Alkol kullanan Kemalistleri mekana çekmenin yollarını arayan meyhane sahibi, mekanın tüm duvarlarına Mustafa Kemal'in fotoğraflarını astı. Bununla da yetinilmeyen meyhanede, bir Mustafa Kemal fotoğrafının üzerine "Bu mekanda içilen her kadeh senin şerefine kalkar" yazıldı. Meyhanede Mustafa Kemal fotoğraflarıyla uygulanan bu taktik 'Kemalistleri çekme taktiği' şeklinde yorumlandı.

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