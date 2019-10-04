Böylesi görülmedi! Çaldığı araçla kaza yapınca ikincisini çaldı İzmir'de bir otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan zanlı, aynı yerden çaldığı ikinci araçla gezerken enselendi.

İzmir'de otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan, aynı yerden çaldığı ikinci araçla gezerken yakalanan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparktan 2 aracın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otoparktan çaldığı araçla kaza yapan B.A.U'nun aynı yerden başka bir araç daha çaldığını tespit etti. Ekipler, çaldığı ikinci araçla Çiğli ilçesinde gezdiği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. B.A.U, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.