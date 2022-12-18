Böylesi daha önce görülmedi! Sarıgül'den asgari ücret vaadi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 2. kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, iktidar olmaları durumunda asgari ücreti üç ayda bir güncelleyeceklerini, en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmayacağını söyledi.

Sarıgül, partisinin 2. kuruluş yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. İşsizliğin olmadığı bir Türkiye hayal ettiğini söyleyen Sarıgül, “Bizim bir hayalimiz var. Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin olmadığı bir Türkiye, terörün olmadığı bir Türkiye, haksızlık ve eşitsizliğin olmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz istiyoruz ki, dünyanın en iyi üniversiteleri bizde olsun, biz istiyoruz ki zenginin çocuğu da fakirin çocuğu da aynı okulda okusun. Biz istiyoruz ki, çiftçinin yüzü gülsün, esnafın ışığı sönmesin. Bunlar olmayacak işler değil, bunlar zor işler değil. Bize mucize adamlar, sihirli reçeteler değil, ülkesini bilen, milletini seven ekipler, ayağı yere basan projeler lazım” dedi.

'5T Formulü'

Partisinin 5T formülünden bahseden Sarıgül, "Hatırlarsınız eskiden, 'yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' derdik. Yerli Malı Haftası yapardık. Koronavirüs çıktı, peşinden Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Yerli malının önemi anlaşıldı. Gıda ve enerji başta olmak üzere, her sektörde, yerli ve milli olmamız, kendimize yetmemiz lazım. İhracatı artırmamız, ithalatı azaltmamız lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak bunu yapacağız. En çok dövizi enerjiye harcıyoruz. Güneş ve rüzgâr enerjisine ağırlık vereceğiz. Türkiye Değişim Partisi’nin 5T formülü; tarım, turizm, teknoloji, tekstil ve ticarete önem vermektir" dedi.

"Asgari ücretin üzerinden siyaset yaptırmayacağız"

İktidar olduklarında asgari ücreti 3 ayda bir güncelleyeceklerini söyleyen Sarıgül, "Asgari ücreti, açlık sınırının altında kalmayacak şekilde, üç ayda bir güncelleyeceğiz. En düşük emekli maaşı, asgari ücretten az olmayacak. Hiçbir memur, yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. Yerel yönetimlere, işsizlikle mücadelede yetki ve kaynak sağlayacağız. Devletin yapabileceği hizmet ve projeleri devlet yapacak, böylece kamuda istihdamı artıracağız. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte üreteceğiz, hep birlikte kazanacağız. Asgari ücretin üzerinden siyaset yaptırmayacağız, fındığın üzerinden siyaset yaptırmayacağız. Fındık 4 dolar olacak. Ömür boyu 4 dolardan fındık devam edecek" dedi.