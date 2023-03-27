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Gündem Böylesi daha önce görülmedi! Mardin'deki bu eve bakan bir daha bakıyor
Gündem

Böylesi daha önce görülmedi! Mardin'deki bu eve bakan bir daha bakıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-27 15:06:00 -
Böylesi daha önce görülmedi! Mardin'deki bu eve bakan bir daha bakıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 3 katlı evi gören dönüp yeniden bakıyor. Altındaki mağaradan dolayı dikkat çeken ev, 30 yıldır ayakta duruyor. Mağaranın ise kaç yıllık olduğu bilinmiyor.

Mardin'de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor.Evin altında bulunan mağara 3 odadan oluşurken hepsi farklı işler için kullanılıyor. Odalardan 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor.

Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, “Ben bildiğim kadarıyla bu ev 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var. Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor. Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor bazıları normal karşılıyor çünkü Mardin altı kayadan oluşan bir şehir. Çoğu insan şaşırıyor mağaranın üstünde ev olmasına ve bizim burada yaşamamıza. Yaz aylarında mağaranın iç kısmı serin oluyor, kış aylarında normal oluyor aşırı soğuk olmuyor” dedi.

 
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