Böylesi belki de ilk kez oluyor! Zenit’ten takdirlik hareket
Rusya Premier Lig'de Zenitli futbolcular, Rostov maçına barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktı.
Rusya Premier Lig'de dün alkışlanacak bir olay yaşandı.
Lider Zenit, 17. hafta karşılaşmasında Rostov ile 2-2 berabere kalırken mücadeleden çok, maç öncesi konuşuldu.
Zenitli futbolcular müsabakaya, barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle çıktı.
Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken futbolseverlerden takdir gördü.