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Spor Böylesi beklenmiyordu... Beşiktaş'ta Aboubakar krizi!
Spor

Böylesi beklenmiyordu... Beşiktaş'ta Aboubakar krizi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, takıma geri döndüğünden bu yana bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 21:49:00 -
Böylesi beklenmiyordu... Beşiktaş'ta Aboubakar krizi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, takıma geri döndüğünden bu yana bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, eski formundan uzakta

Süper Lig'de önce Fatih Karagümrük'le berabere kalan ardından da Sivasspor'a yenilen ve son 2 maçından galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Hollandalı golcü Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması üzerine Al Nassr'dan Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar, performansıyla eski günlerini arattı.

Golle tanışamadı

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna giren Kamerunlu oyuncu, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarına da ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımla üçüncü döneminde 4 maça çıkan forvet, rakip kaleye 3 isabetli şut çekmesine rağmen bu şutlarda isabet bulamadı.

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