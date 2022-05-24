Böylesi ancak CHP’de olur! Kadın haklarından habersiz kadın vekil

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Ellerinde masumların kanı bulunan PKK, DHKP/C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin peşinde takılan CHP'de Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin, kadın haklarının tespiti, hakların genişletilmesi, kadının ötekileştirilmesinin önüne geçilmesi, kadının toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatta varlığının artırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) araştırma önergesi sundu.

Kadın haklarından habersiz kadın vekil

Yaptığı hamlelerle Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti dönemlerinde kadınlar en çok istihdam edildiği dönemi yaşıyor.

2020’nin son çeyreğinde istihdam edilen kadın oranı yüzde 26.3 seviyelerindeyken, bu oran 2021’in son çeyreğinde yüzde 29.4’e yükseldi. Kadınların istihdama katılma oranı ise son bir yılda yüzde 30.8’den yüzde 34.2’ye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu verileri; ekonomide Türkiye’nin en büyük gücünün kadınlar olduğunu gösteriyor.

CHP'ye oranla en çok kadın milletvekili AK Parti'de

Kadınlar üzerinden algı operasyonu yapmanın ötesine geçemeyen CHP, konuda AK Parti'nin yanına bile yaklaşamıyor.

AK Parti'nin 295 milletvekilinden 52'si kadın milletvekillerinden oluşurken CHP'de 146 milletvekilinden sadece 18'i kadın. Sadece bu rakamlara bakıldığında; CHP'nin kadınlar üzerinde alçakça bir algı yürütmeye çalıştığı hemen ortaya çıkıyor.

Başörtülü ilk kadın vali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Afyonkarahisar'a atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü, kentin ise ilk kadın valisi olarak görevine başladı.

(Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı)

Tarihi gelişme sonrası Türkiye'nin önünce 'takoz' vazifesi gören CHP'nin fonladığı medyanın salya sümük ağlamış ve utanmadan sıkılmadan kararı hedef almıştı.