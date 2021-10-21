  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral Akşener'in 'AK Parti' iddiasına cevap: Üzerleri kazınsa...

İlk kez ortaya çıktı! Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı ABD'de kalmaktan İHA ile vazgeçirmiş!

Oğul Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın o hikayesini paylaştı

Rusya Taliban’dan ne istedi? Lavrov açıkadı

FETÖ'nün bir taktiği daha ortaya çıktı! Polis eşlerini böyle fişliyorlarmış

İsrailli vekillerden provokatif ziyaret! Tepki gösteren Filistinli çocuk yaka paça gözaltına alındı

AK Partili vekil, İmamoğlu'ndan vekalet ücreti kazandı! Öğrenciler dikkat: Taksi fişini gönderirseniz...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!

O ülkede benzin rekor kırdı! Son 7 senenin en yüksek seviyesi

Teröristler sınırda yakalandı!
Gündem Böyle zalimlik görülmedi! Göçmenleri diri diri yaktılar
Gündem

Böyle zalimlik görülmedi! Göçmenleri diri diri yaktılar

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zalimliği sürüyor. Geri itme politikasıyla gündeme gelen Yunanistan, Ege denizinde göçmenleri diri diri yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 02:03:00 -
Böyle zalimlik görülmedi! Göçmenleri diri diri yaktılar

Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddet, Avrupa'nın bile göz yumamayacağı seviyeye ulaştı. Pek çok kez "geri itme politikası" olarak da gündeme gelen Yunan güçlerin uyguladığı sistematik zulüm, vahşet noktasına ulaştı.

Daha önce mültecileri döven, paralarını eşyalarını çalarak mültecileri soyulmuş bir vaziyette sınıra ölüme terk eden ve sığınmacı botlarını batırmaya çalışan Yunan unsurları, bu sefer de bir göçmen teknesini ve içindeki mültecileri benzin dökerek yaktı.

Diri diri yakmaya çalıştılar

Aydın ili Kuşadası ilçesi Milli Park Açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğunun ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan Unsurlarınca geri itilen Sazlık Koyundaki 11 düzensiz göçmen tespit edildi. Hemen bölgeye görevli olarak yönlendirilen kurtarma unsurları göçmenleri ölümden son anda kurtarırken, mülteciler karaya çıkartıldığında sığınmacıların vücutlarında ağır yanıkların olduğu ortaya çıktı.

4 kişide yanık meydana geldi

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden 2'si ağır olmak üzere 4'ünün vücudunda yanık olduğu tespit edilirken, mülteciler hemen hastaneye sevk edildi. Ağır olan 2 göçmen İzmir Bozyaka Yanık Tedavi Merkezi'nde, hafif olan 2 kişi ise Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlatıldı.

Konuya ilişkin yapılan çalışmada yanıkların kimyasala bağlı olduğu ortaya çıkarken, göçmenlerin ifadelerinde Yunan unsurların sığınmacıların üzerlerine benzin dökerek ateşe vermeye çalıştıkları ortaya çıktı. Hastanede yapılan tetkiklerde de, göçmenlerin üzerindeki yanıkların da uzun süre kimyasala bağlı yanıklar meydana geldiği doğrulandı.

Yunan unsurların Ege'de göçmenlere uyguladığı zulüm hem Avrupa hem de dünya genelinde geniş yankı uyandırmasına karşılık, Atina yönetimi söz konusu iddiaları yalanlamaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Vay şerefsiz!
Gündem

'Vay şerefsiz!" manşetinin mimarı Ertuğrul Özkök'ün ikiyüzlülüğü 'pes' dedirtti!

Siirt’te şiir okuduğu için yargılanarak 1999 yılında hapis cezasına çarptırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Pınarhisar cezaevine kadar uğurlayan..
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Per..
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yeni olay! Feyza Aktan itiraf etti
Medya

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yeni olay! Feyza Aktan itiraf etti

Kokuşmuş magazin mahallesinde bir olay daha patlak verdi. Özcan Deniz, Feyza Aktan arasında yeni bir olay yaşandı. Feyza Aktan Özcan Deniz’e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay