Böyle yalan ne görüldü, ne duyuldu! Bunların tek kaynağı mabatları! Sallayabildikleri kadar sallıyorlar

Zafer Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Şahin, bu tür haberlerin fonlu medya tarafından kasıtlı olarak yayıldığını söyledi. Ayrıca, bu operasyonların milli güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Şahin, gazeteciliğin, asılsız iddialarla değil, doğrulukla yapılması gerektiğini vurguladı. Zafer Şahin, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Fondaş medyada düzenli aralıklarla Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifa ettiği yalanı dolaşıma sokuluyor.

Sosyal medya destekli bu operasyonel faaliyete gazetecilik diyorlar ama aslında yaptıkları gayrinizami harp teknikleriyle ülkeye operasyon çekmekten başka bir şey değil.

Kaynağı mabadı olan operasyon elemanlarının iddia ettiği gibi Külliye’de gerçekleşen bir toplantı yok. Mehmet Şimşek’in kendisinden, basın danışmanından, yakın çevresinden aldıkları bir bilgi-duyum vs. söz konusu değil. İstifa ettiğini iddia ettikleri adama ve ekibine doğrulatma ihtiyacı bile duymadan fütursuzca böyle bir yalanı gündeme taşıyabiliyor ve buna “Gazetecilik” diyorlar!

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Rahatlıkları hukuki bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaklarını bilmelerinden. Fonlarını alıp sallayabildikleri kadar sallıyorlar!

(...) Kaynağı mabadı olan, utanma duygusunu kaybetmiş fonlu operasyon elemanları Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur."