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Medya Böyle yalan ne görüldü, ne duyuldu! Bunların tek kaynağı mabatları! Sallayabildikleri kadar sallıyorlar
Medya

Böyle yalan ne görüldü, ne duyuldu! Bunların tek kaynağı mabatları! Sallayabildikleri kadar sallıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-08-24 11:45:00 -
Böyle yalan ne görüldü, ne duyuldu! Bunların tek kaynağı mabatları! Sallayabildikleri kadar sallıyorlar

Zafer Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Şahin, bu tür haberlerin fonlu medya tarafından kasıtlı olarak yayıldığını söyledi. Ayrıca, bu operasyonların milli güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Şahin, gazeteciliğin, asılsız iddialarla değil, doğrulukla yapılması gerektiğini vurguladı. Zafer Şahin, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

Zafer Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Şahin, bu tür haberlerin fonlu medya tarafından kasıtlı olarak yayıldığını söyledi. Ayrıca, bu operasyonların milli güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Şahin, gazeteciliğin, asılsız iddialarla değil, doğrulukla yapılması gerektiğini vurguladı. Zafer Şahin, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Fondaş medyada düzenli aralıklarla Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifa ettiği yalanı dolaşıma sokuluyor.

Sosyal medya destekli bu operasyonel faaliyete gazetecilik diyorlar ama aslında yaptıkları gayrinizami harp teknikleriyle ülkeye operasyon çekmekten başka bir şey değil.

Kaynağı mabadı olan operasyon elemanlarının iddia ettiği gibi Külliye’de gerçekleşen bir toplantı yok. Mehmet Şimşek’in kendisinden, basın danışmanından, yakın çevresinden aldıkları bir bilgi-duyum vs. söz konusu değil. İstifa ettiğini iddia ettikleri adama ve ekibine doğrulatma ihtiyacı bile duymadan fütursuzca böyle bir yalanı gündeme taşıyabiliyor ve buna “Gazetecilik” diyorlar!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rahatlıkları hukuki bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaklarını bilmelerinden. Fonlarını alıp sallayabildikleri kadar sallıyorlar!

(...) Kaynağı mabadı olan, utanma duygusunu kaybetmiş fonlu operasyon elemanları Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur."

 

 

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Yorumlar

Murat

Maâlesef zafr bey haklısınız ülkedeki tek sorun bu kesimin yaptığının yanına kalması darbelerde spekülasyonlarda içerisini karıştıracak eylemlerde herşeye karşı olarak sözde muhalif olma maskesi takarak ülkeye zarar vermek vb nice alçaklık bunlarda ve yanlarına kar kalıyor işte bu ülkenin başına gelen musibetlerin ana kaynağı budur onların derdi inanç düşmanlığı çünkü ve bunlara bu ülke cehenneme çevrilmedikçe huzur yok inancım odurki iktidarın gerekli hamleleri yapmamasına rağmen bu ülkenin vatan evlatları gerektiğinde gereğini yapacaktır ve o zamanda çok değildir

Etse Ne Olur

Etmese ne olur. İstifa etse emekli doyacak mı? İstifa etmese ekonomi düzelecek mi? Her şeyin başı Reis, neyi nasıl istiyorsa öyle olacak. Yüz yıl sonra çadır devleti olduk.
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