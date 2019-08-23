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Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...

Antalya’da görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Muratpaşa ilçesinde bir rögar kapağının üzerinde parçalanmış 3 kedi ölüsü bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:58
Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, apartmanın girişindeki rögar kapağının üzerinde, parçalanmış 3 kedi ölüsü bulundu.

Muratpaşa'ya bağlı Fener Mahallesi'nde bulunan apartmanın önündeki rögar kapağı üzerinde, sabah saatlerinde, 3 kediyi gören hayvansever, susamış olduklarını düşünerek, kapla su götürdü.

Parçalandığını fark ettiler

Kedilerin yanına gelen hayvansever, parçalanarak, telef edildiğini fark etti. Kedilerden 2'sinin ortadan ikiye bölündüğünü, 1'inin de başının kesildiğini görenler, polise haber verdi. İhbarla gelip, olay yerinde inceleme yapan polis, kedilerin karınlarının da delici aletle deşildiğini belirledi.

“Suç kapsamına alınması lazım”

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, kedilerin özellikle Lara bölgesinde bu tür saldırılara maruz kaldığını söyledi. Bölgedeki kameraların kayıtlarının incelenmesi için emniyete ayrıca başvuruda bulunduklarını da kaydeden Yanık, "Hayvana şiddetin suç kapsamında alınması lazım. Kedilerin haline gerçekten üzüldük. Resmen vahşice katletmişler" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:58
  1. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi
  2. Muratpaşa
  3. Fener Mahallesi
  4. rögar kapağı
  5. kedi

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