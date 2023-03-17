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Medya Böyle utanmazlık görülmedi! Tüh sana ihtiyar
Medya

Böyle utanmazlık görülmedi! Tüh sana ihtiyar

İslam'a ve Müslümanlara alerjisiyle bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, yine skandal bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 11:54:00 -
Böyle utanmazlık görülmedi! Tüh sana ihtiyar

İslam'a ve Müslümanlara alerjisiyle bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, yine skandal bir yazıya imza attı. 

İslamiyet'in kadınlara verdiği değer gün gibi ortadayken, aynı değerleri temsil eden AK Parti'nin, kadını ikinci sınıf gören bir zihniyete sahip olduğu iftirasını atabilecek kadar zıvanadan çıkan Sirmen, "AKP’nin kadın konusunda her türlü baskıya, şiddete taraftar olduğu biliniyor" herzelerini yumurtladı. 

Kadın haklarını çıplaklığa indirgeyen zihniyetin ateşli temsilcisi Sirmen, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti: 

"(…) Gerçekten, AKP’nin kadın konusunda her türlü baskıya, şiddete taraftar olduğu biliniyor. (...)
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6284 sayılı yasada da durum böyledir.

AKP 6284 sayılı yasaya karşı çıkmamakta ama uygulamasında ipe un sermektedir. Hatta İstanbul Sözleşmesi’nin kabul edilmesinin nedeni AKP ve benzerlerinin bu konudaki tutumlarına karşı mücadele isteğidir.

Fatih Erbakan ile AKP’nin kadını; erkeğin malı, ikinci sınıf yaratık olarak algılamalarında herhangi bir fark yoktur.

AKP, kadın haklarını korur görünen metinleri kabul etmekte ama uygulamamakta direnmektedir. Bu ikiyüzlü tutum, AKP’nin tabanının tepkilerini yatıştırmaktadır.

(...) AKP kadını ikinci sınıf gören zihniyetinden vazgeçmemekte, onu erkeğin malı olarak görmeyi sürdürmektedir. (...)"

 

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