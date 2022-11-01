Böyle skandal görülmedi! Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçına atanan hakem bakın kim çıktı

UEFA, Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleye skandal bir hakem ataması yaptı. 2016'de Fenerbahçe'nin sahada 8 kişi kaldığı deplasmanda Portekiz ekibi Braga'ya 4-1 yenilerek elendiği maçın hakemi Ivan Bebek, 4. hakem olarak atandı.

Grupta topladığı 11 puan ve averajla zirvede yer alan sarı - lacivertliler Polonya'da oynanacak karşılaşmanın ardından grubu zirvede tamamlama ihtimali var.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele 3 Kasım Perşembe günü oynanacak.

UEFA'dan skandal atama

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Keiv ile oynayacağı mücadelenin hakemleri de açıklandı. Buna göre karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardcımcılıklarını ise Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise İtalya Futbol Federsayonu'ndan Luca Pairetto yapacak. UEFA ilginç bir karara imza atarak maçın dördüncü hakemi olarak ise Hırvat hakem Ivan Bebek'i belirledi.

Fenerbahçe 8 kişi kalmıştı

Hatırlanacağı üzere Ivan Bebek, 18 Mart 2016'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı mücadeleyi yönetmişti. Maçın başından sonuna kadar Portekiz temsilcisi lehine taraflı bir yönetim sergileyen Bebek, çıkardığı kartlarla da skandal kararlar vermişti.

Mücadele 1-1 devam ederken 66. dakikada Mehmet Topal'ı, 87. dakikada Alper Potuk'u ve 90. dakikada da Volkan Şen'e kırmızı kart göstererek, temsilcimizin sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılmasında büyük rol oynamıştı.