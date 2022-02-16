Böyle skandal görülmedi! Bülent Ersoy öyle bir pot kırdı ki…

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, benzerine az rastlanacak büyük bir pot kırdı. Geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yiyen Ersoy, mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti. Oldukça neşeli görünen Ersoy'a, koronavirüs tedavisi gören 99 yaşındaki halası İsmet Erkoç Soytürk’ün vefat haberi muhabir tarafından verildi. 5 gün önce vefat eden halasının ölüm haberini duymayan Ersoy, bir muhabirin "Başınız sağ olsun." demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Birkaç dakika sessiz kalan sanatçı, "Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim." diyerek aracına bindi. Ersoy'un tavrı "Yuh artık" dedirtti.