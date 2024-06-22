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Yaşam Böyle savunma görülmedi! Polisler bile şaştı kaldı
Yaşam

Böyle savunma görülmedi! Polisler bile şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 21:54:00 -

Güneşli havada sis farları açık araç kullanan sürücünün savunması 'pes artık' dedirtti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili nedeniyle kent genelinde trafik denetimlerini sıkılaştırdı. Trafik polisi ekipleri Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Yüksek ses müzik, abart egzoz, sis farı ve emniyet kemeri takmayan sürücülere göz açtırılmadı. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada 50’ye yakın araç denetlendi. Kurallara uymayan bir sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

"Sis farları hoşuma gidiyor"

Sis farı açık olan bir sürücü trafik denetim noktasında durduruldu. Güneşli havada sis farı ile seyahat eden sürücüye trafik polisi tarafından, gece ve gündüz sis olmadığı sürece sis farlarını yakmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Sis farlarının açık olması sebebiyle otomobil sürücüsüne 690 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan sürücü, "Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor. Arabayı gösteriyor" dedi.

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