Böyle sanatçı olmaz olsun! Yazık, vallahi de billahi de yazık

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, okuyucularının, Türk insanını aşağılamaya çalışan sözde sanatçılara olan tepkisini köşesine taşıdı. Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

“Okurlarımdan her fırsatta Türk insanını aşağılamaya çalışan sözde sanatçılara büyük tepki var. İşte halkın yükselen nabzı:

"Yüksel bey kardeşim, bu sanatçı (!) bozuntularına öyle öfkeliyim ki... Bunlara ekranlarda, sahnelerde, dizilerde hiçbir yerde ne rol, ne mevki, ne bir fırsat vereceksin. Toz olup gitsin bu topraklardan beslenip büyüyüp de bu vatana laf eden edepsiz takımı!.." (Sami Benli)

"Çok sıkıldık artık bunlardan. Bir türlü bitmediler. Hazmedemiyorsanız, yolunuz açık olsun. Yazık size... Belki de o insanlar sizin oynadığınız diziyi izliyordu. Yazıklar olsun size..." (Şükran Saymaz)

"Depremzedelere bağışladıkları paralar iade edilsin de sussunlar artık. Mide bulantısı yapmasınlar, bıktırdılar." (Rumeysa Demir)

"Yüksel bey bıktırdılar artık. Kesin IBAN'dan AHBAP derneğine atıyorlardır yardımı. Ne kadar verildiyse iade edilsin. Yeter artık, mide bulandırdılar." (Mine Kumru)

"Kesinlikle iade edelim. Bu ne ya? İnsanlığımdan utandım. Bu moda da yeni çıktı. Mikrofonu eline alan ahkam kesiyor." (Şükriye Zorlu)

"Yardımları iade etmeyelim. Bu gibi insanları ünlü yapan halktır. Halka karşı gelmelerinin sonuçlarını hatırlatalım ve takip etmeyelim, dizilerini izlemeyelim. Nasıl ünlü yaptıysak, aynı şekilde ünsüz yapalım. Nokta." (Burak Tomaç)”



ÖNE ÇIKAN VİDEO