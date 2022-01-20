Böyle rezillik görülmedi! Meral Akşener'den tarihi 'Apo' ikiyüzlülüğü

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Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, bugüne kadar AİHM kararlarının uygulanmasını isteyip, "Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı serbest bırakın." diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın da serbest kalması için zemin hazırlarken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmak istiyor." algısı oluşturmaya çalıştı. Kendi yazdığı senaryoya kendisi cevap veren İP'li Akşener, Erdoğan'a, "Sakın ha." diyerek rol kesti.

'Sakın ha' rolü kesti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa karşısındaki dik duruşunu hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tarihi bir ikiyüzlülüğe imza attı.

Bugüne kadar yaptığı açıklamalarında, "AİHM kararları uygulansın." diyerek, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasından sonra, sıranın teröristbaşı Abdullah Öcalan'a geleceğini bilen İP'li Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM kürsüsünden şöyle iftira attı:

Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız, neymiş, en büyük hesabı İmralı'daki kesecekmiş. Sayın Erdoğan, bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse, onu yüce Türk yargısı keser, kesmelidir."

"Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için, İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha.