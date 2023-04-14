Böyle rezalet olamaz! Bu nasıl bir anlayıştır...

Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde sahasında lider Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Kayseri ekibi kente gelirken, takım otobüsünün Dursun Özbek'in otelinin önünde çekilmiş fotoğrafı tepkilere neden oldu. Yaşanan bu durum sonrası Kayserispor cephesinden açıklama geldi.

Kayserispor'un maç öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kalması gündem olmuştu! İlk açıklama geldi...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve geride bıraktığımız haftalarda topladığı 63 puanla zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, bitime az bir zaman kala hata yapmak istemiyor.

Ligin 29'uncu hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor'u konuk edecek Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılarak rakiplerinin maçlarını beklemeye koyulmak isterken, karşılaşma öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Kayserispor, maç öncesi konaklamak için Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'i tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu. Kayseri ekibinin takım otobüsünün söz konusu otelin önünde çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yaşanan bu olayın ardından Kayserispor cephesinden konuyla alakalı bir açıklama geldi. Kulübün Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada “Geçen yıldan beri İstanbul deplasmanlarında bu otelde kalıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına geldiğimizde de burada kalıyoruz. Galatasaray maçı öncesi bu otelde kalmamıza farklı anlamlar yüklemek doğru değil.” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan bazı taraftarlar da Kayserispor'un her İstanbul deplasmanında Poin Otel'de kaldığını öne sürerken, paylaşımlarda bulundu.