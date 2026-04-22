Dünya
Dünya

Böyle rezalet görülmedi! Profesör, başörtülü ilahiyat öğrencilerinin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi’nde mezuniyet töreni sırasında bir profesörün başörtülü öğrencilerin önünde sergilediği uygunsuz dans hareketleri tartışma yarattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler büyürken, üniversite yönetimi olayla ilgili inceleme başlattı.

Mısır’daki El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan bir olay, hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda tartışmaya yol açtı. Bir profesörün, başörtülü öğrencilerin bulunduğu törende sergilediği davranış sosyal medyada gündem oldu.

 

TÖRENDEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde, mezuniyet töreni sırasında profesörün öğrencilerin önünde uygunsuz kabul edilen dans hareketleri yaptığı görülüyor. Özellikle muhafazakar yapısıyla bilinen bir kurumda yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

 

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Dış basında yer alan haberlere göre, görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim davranışı saygısızlık olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar ise olayı bireysel bir davranış olarak değerlendirdi.

 

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından üniversite yönetiminin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. El-Ezher gibi dini eğitim geleneğiyle öne çıkan bir kurumda yaşanan bu durumun, akademik etik ve kurum kültürü açısından değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

 

KÜLTÜREL HASSASİYET TARTIŞMASI

Uzmanlar, olayın yalnızca bir bireysel davranış olarak değil, aynı zamanda kültürel hassasiyetler ve akademik ortamda sınırlar açısından da ele alınması gerektiğini belirtiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şizofren

Dememe kalmadı eğitimle olmuyor muş bakkk

taner hekimoğlu

Diplomaya o meziyeti ile mi almış.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
