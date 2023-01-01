  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Böyle rezalet görülmedi! Mezar taşlarını disko topu ile ışıklandırdı
Gündem

Böyle rezalet görülmedi! Mezar taşlarını disko topu ile ışıklandırdı

Mezar taşı satışı yapan bir mermerci dükkanında sergilediği mezarları dekor amaçlı olarak disko topu ile ışıklandırınca tepkileri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 23:59:00 - 2023-01-02 00:03:46
Böyle rezalet görülmedi! Mezar taşlarını disko topu ile ışıklandırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki mezarcının mezar taşlarını sergileme biçimi tepkileri beraberinde getirdi.

Paylaşılan görüntülerde, mezar taşı satışı yapan mermercinin, dükkanında sergilediği mezarları dekor amaçlı olarak disko topu ile ışıklandırdığı anlar yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, videoyu paylaşan kişi de, "Bu nasıl dükkan oğlum, ne yapıyorsun burada, öldün mü? Gece kopuyorsun." sözleri ile tepki çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23