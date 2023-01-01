Böyle rezalet görülmedi! Mezar taşlarını disko topu ile ışıklandırdı
Mezar taşı satışı yapan bir mermerci dükkanında sergilediği mezarları dekor amaçlı olarak disko topu ile ışıklandırınca tepkileri üzerine çekti.
Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki mezarcının mezar taşlarını sergileme biçimi tepkileri beraberinde getirdi.
Paylaşılan görüntülerde, mezar taşı satışı yapan mermercinin, dükkanında sergilediği mezarları dekor amaçlı olarak disko topu ile ışıklandırdığı anlar yer aldı.
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, videoyu paylaşan kişi de, "Bu nasıl dükkan oğlum, ne yapıyorsun burada, öldün mü? Gece kopuyorsun." sözleri ile tepki çekti.