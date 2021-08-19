Böyle pişkinlik görülmedi! Vahşetin suçunu AK Parti'ye yıkmaya çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’nda dün skandal görüntüler ortaya çıktı. Çukurlarda çürümeye terk edilmiş köpek cesetleri, çevredekilerin kötü kokudan şikayet etmesiyle bulundu.

İş makineleri üzerini kapattı

Büyük tepki toplayan dehşet görüntülerin ardından, basın mensuplar bakımevinin kapısına dayandı. İş makinelerinin telef olmuş hayvan cesetlerinin olduğu alanı kapadığını gören basın mensupları, alandan görüntü almaya başlayınca iş makineleri bulundukları alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. Güvenlik görevlileri basın mensuplarını toplu hayvan mezarının bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

İmamoğlu sorumlunun kendisi olduğunu unuttu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özür dileyeceği yerde Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Tepeören Hayvan Bakımevi’nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi.

İYİ Partili İbrahim Özkan'dan iftira ve karalama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Tepeören Hayvan Bakımevi'ndeki ihmalin nedenlerini araştırmak ve çözüm üretmek yerine iftira atmayı tercih etti.

Twitter adresinden yaptığı paylaşımda İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'yu ve barınak çalışanlarını karalamak isteyen Özkan'a takipçileri, "Bir kez de özeleştiri yapsanız, rezilliği başkasının üstüne atmasanız" diyerek tepki gösterdi.

Özkan, "Bu kötü niyetli insanlar AKP Grup Başkanvekili ile sürekli temas halindedir. Bu insanların ivedi tespit edilip iş akitlerinin sonlandırılması gerekmektedir. Radikal tedbirler alınmadığı müddetçe bu ve benzeri durumlar yaşanmaya devam edecektir" paylaşımıyla ilgisiz sorumluları değil, işçileri suçlayarak işsiz kalmalarını istedi.