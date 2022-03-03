Böyle olur, İP'li kabadayının savunması! Bu görüntülere 'yanlış anlaşılmış' dedi

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İP'li tiyatrocu Emre Kınay, Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'a hakareti sebebi ile hakkında açılan davada ifade verdi.

'Kim koydu bu yasağı?'

Emre Kınay ile Baha Toygar adlı kişi, müzikli bir mekanda gece 00:00'dan sonra otururken görüntülenmişti. İP'li Kınay, mekan çıkışında kendilerine yasağı hatırlatıp, soru soran Beyaz TV muhabirine hakaret ederek, üzerine yürümüştü.

Emre Kınay bir süre muhabire hakaretler savurarak tehdit edip, "12'den sonra müziği kim yasakladı?" demişti. Kınay, Ağdağ'a hakaret ederken Beyaz TV'yi de hedef alarak, "Sizin nasıl bir kanal olduğunuzu herkes biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir Mustafa Ağdağ'a hakaret etmesi sebebi ile İP'li Emre Kınay ile beraberindeki Baha Toygar'ın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Böyle olur İP'Lli kabadayının savunması!

Görüntüler açıkça ortada iken İP'li Kınay, hakaret ve tehditlerini ifadesinde, "Görüntü yanlış şekilde anlaşıldı, hakaret etme kastım yoktu." diyerek inkar etti.