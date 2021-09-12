Böyle olur darbecinin "adalet terazisi"... Bir sağdan astık bir soldan

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti. "Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek" bahanesiyle gerçekleştirilen darbe ile TBMM lağvedildi, anayasa değiştirildi, siyasi partiler kapatıldı ve parti liderleri gözaltına alınarak yargılandı.

Gözaltı, tutuklama, idam ve işkencelerle geçen 1980 darbesi, bugün halen lanetle ve nefretle anılırken darbenin baş mimarı Kenan Evren'in yıllar önce yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

"Bir sağdan bir de soldan astık" diyerek memleketin masum evlatlarını darağacına gönderen darbeci Kenan Evren, yargılama sürecinde adil davrandıklarını iddia etmişti.

Kenan Evren yıllar önce yaptığı konuşmada şu kan donduran sözleri söylemişti:

"İdam kararı geldi önümüze dedik ki sağcı solcu yok. Bir sağcı bir solcu, iki sağcı, iki solcu. Sonra yeni gelen yönetim bize demesin sağı tutuyor solu tutuyor. Töhmet altında kalmayalım."

Faturası çok ağır oldu

CIA Ankara Şefi Paul Henze’in Kenan Evren'in başını çektiği darbecileri kastederek "Bizim çocuklar başardı" dediği 12 Eylül 1980 darbesinin Türk milletine faturası çok ağır oldu.

Darbe sürecinde TBMM kapatıldı, anayasa rafa kaldırıldı ve siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu. 650 bin kişinin gözaltına alındığı süreçte 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 230 bin kişinin yargılandığı süreçte 517 kişiye idam cezası verildi. 300 kişi şüpheli biçimde öldü.

Bunun yanında 171 kişinin de "işkenceden öldüğü" belgelendi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi hayatını kaybetti. 30 bin kişinin "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle işten atıldığı süreçte 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30 binden fazla kişi "siyasi mülteci" olarak yurtdışına gitti.