Böyle olur CHP’nin milliyetçiliği! Türk bayrağını ayaklar altına aldılar

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2024 Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde, “Başkan seçildiğimde belediye kapısından DEM’liler giremez” diyerek sözde milliyetçilik yapan ve belediye başkanı seçilir seçilmez böcek iftirası atarak odasını sıfırdan lüks şekilde dekore ettiren Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP’li Burcu Köksal, Dünya Şehit Çocukları Günü dolayısıyla hazırlattığı pankartla büyük tepki çekti.

Türk bayrağı ayaklar altında

5 Haziran Dünya Çocuklar Günü etkinliğinin tanıtıldığı ve başkanın kutlama mesajının yer aldığı pankartta, Türk bayrağının ayaklar altına alındığı görüldü.

“Şehidim, emanetin şerefimizdir” yazının dikkat çektiği pankart, “CHP’li Köksal kaş yapayım derken göz çıkardı” yorumlarına neden oldu.

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Tepki çekti

Afyonkarahisar halkı, pankarta tepki gösterdi. Yeni Akit’e ulaşan bölge halkı, Köksal’ın hatasından dönüp özür dilemesini ve şehit çocukları için daha kapsayıcı, milli duyguların zedelenmediği pankart tasarlatmasını istedi.

Orijinalini Lübnanlılar kullandı

Pankartta Türk askeri olarak tasvir edilen silüetin orijinalinin Lübnanlılar tarafından tasarlandığı ve kendi askeri haberlerinde söz konusu görseli kullandıkları görüldü.

Lübnanlıların asker görselini alıp Türk bayrağını ayaklarının altına seren CHP’li Köksal için, “Böyle olur CHP’linin milliyetçiliği” yorumları da yapıldı.