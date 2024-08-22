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Gündem Böyle olur CHP’nin kaçak yapıyla mücadelesi! Boğazda ormanı kaldır villayı daldır
Gündem

Böyle olur CHP’nin kaçak yapıyla mücadelesi! Boğazda ormanı kaldır villayı daldır

Yeniakit Publisher
2024-08-22 10:59:00 - 2024-08-22 11:18:37
Böyle olur CHP’nin kaçak yapıyla mücadelesi! Boğazda ormanı kaldır villayı daldır

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçede CHP’li yönetimin ormanları kesip villa dikmeye başladığını ortaya koydu.

 yeniakit.com.tr 

CHP’nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, partisinin yüzsüz politikalarına çabuk ısındı!.. Şehir Hatları Genel Müdürü olduğu dönemde “Deniz Taksiler” nedeniyle İBB’yi 165 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıkan Dedetaş, şimdi de ormanlarda ağaç katliamı yapıp villa dikmeye başladı.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, X  hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar’da yaşanan skandalı anlattı.

Türkmen’in paylaşımı şu şekilde:

Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı.
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Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar!

Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün.

Tüm kamuoyuna sesleniyorum;

kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul’da. En büyük örneği işte budur.

Vaniköy’de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin.

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