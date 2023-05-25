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Siyaset Böyle olur Bay Kemal ve arkadaşlarının hizmeti! Türkiye’nin en pahalısı CHP’den
Siyaset

Böyle olur Bay Kemal ve arkadaşlarının hizmeti! Türkiye’nin en pahalısı CHP’den

Yeniakit Publisher
2023-05-25 11:35:00 -
Böyle olur Bay Kemal ve arkadaşlarının hizmeti! Türkiye’nin en pahalısı CHP’den

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılından beri her ay zam yapılan içme suyu fiyatları, bu tarihten itibaren 3 kattan fazla artarken İzmirliler ise Türkiye’deki en pahalı içme suyunu kullanıyor.

İzmir’de gelen zamlar ile birlikte tartışmalara neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2022 yılında zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksine göre (ÜFE) belirleme kararı almıştı. İzmir’de 2021 Aralık ayında 6.41 TL olan suyun metreküp fiyatına, Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Mayıs itibariyle yüzde 0.44 oranında zam yapıldı.

Yüzde 0.44’lük artışla İzmir’de içme suyunun ilk kademe metreküp fiyatı 19.79 TL olarak 2022’den beri 3 katından fazla artmış oldu. Aynı tarife İstanbul’da 14.61 TL olarak uygulanırken, Ankara’da ise 15.75 TL olarak faturalandırılıyor. İzmir ise 19.79 TL’lik içme suyu fiyatıyla Türkiye’de zirvede yer alıyor.

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Yorumlar

Neco

Evet en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor ...tekirdagda suyun fiyatı 26.5 TL.
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