  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah senin belanı versin pis sapık! Yaptığı hareket "oha, çüş, yuh" dedirtti

Kritik açıklama FED’den geldi! Dolar Eylül'de...

Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı

Tüm Türkiye’ye bayram ettirecek adım için harekete geçildi! Milyonlarca kişiye büyük müjde geldi

Emekliler bekliyordu! Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!

İslam Memiş, altın için üstüne basa basa uyardı! Bunu yapan çok fena yanılır

O ülkede Erdoğan onuruna bir caddeye İstanbul ismi verildi
Gündem Böyle namussuzlara devlet kadrolarında yer yok! Doktor görünümlü müptezellerin fişi çekildi
Gündem

Böyle namussuzlara devlet kadrolarında yer yok! Doktor görünümlü müptezellerin fişi çekildi

Ordu’da, sosyal medya hesaplarından görev yaptıkları ilçelerdeki vatandaşlar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan doktor kılığındaki müptezeller açığa alınırken, haklarında ise idari soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:26:00 -
Böyle namussuzlara devlet kadrolarında yer yok! Doktor görünümlü müptezellerin fişi çekildi

Ordu’nun Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G., sosyal medya hesabından ilçedeki hastalar hakkında çirkin ve küfürlü paylaşımda bulundu.

U.G. isimli doktorun paylaşımına, Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir başka pratisyen hekim S.G. de yorum yaparak, çirkin bir şekilde cevap verdi.

 

Müptezellerin alçaklığı yanlarına kalmadı

İlçelerde görev yapan doktorların bu yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden olurken, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı.

Açığa alınan iki doktor için bakanlıktan müfettiş talep edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23