Böyle müttefikler olmaz olsun

Türkiye'nin NATO'da müttefiği olan ülkelerin teröre verdiği destek devam ediyor. Fransız ve Alman ortaklığındaki devlet kanalı ArteFr, terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarının propagandasını yapan belgeselin tanıtımı için afişlerini Türk öğrencilerin okuduğu okulun önüne asmaktan bile çekinmedi. Sözde Müttefik ABD ise teröristlere binlerce TIR silah gönderirken teröristlerin övüldüğü bir dizi film bile çekmeyi planlıyor.