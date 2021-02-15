Böyle müttefikler olmaz olsun
Türkiye'nin NATO'da müttefiği olan ülkelerin teröre verdiği destek devam ediyor. Fransız ve Alman ortaklığındaki devlet kanalı ArteFr, terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarının propagandasını yapan belgeselin tanıtımı için afişlerini Türk öğrencilerin okuduğu okulun önüne asmaktan bile çekinmedi. Sözde Müttefik ABD ise teröristlere binlerce TIR silah gönderirken teröristlerin övüldüğü bir dizi film bile çekmeyi planlıyor.
Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını alçakça şehit eden YPG/PKK'nın NATO'da Türkiye'nin müttefiki olan ülkeler tarafından parlatılması büyük tepki çekiyor.
Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılar geçtiğimiz yıllarda büyük şok yaşayan Fransa'nın Strasbourg kentinde Türkiye'de ve bölgede kanlı terör eylemlerine imza atan YPG/PKK'nın belgeselini yapıp parlatan Fransız ve Alman ortaklığındaki devlet kanalı ArteFr, tanıtım afişlerini Türk öğrencilerin okuduğu okulun önüne asmaktan bile çekinmedi.
Kanal, “Hürriyet, Kadınlık, Direniş” diyerek teröristleri övmekten çekinmedi.
ABD de aynı gaflete düştü
ABD terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce tırlık silah yardımı yapıp bölgedeki teröristlere eğitim vermekten bile çekinmedi.
Dizi film rezaleti
ABD’de eski Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, Gayle Tzemach Lemon adlı yazarın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında sözde “savaşan” kadınları anlatan Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi kitabının TV program haklarını aldığı belirtilmişti.