Böyle muhtar tüm köylerin başına! Muhtar değil belediye başkanı
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü köyü muhtarı Turgay Demirci, köyü için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Köyün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek için büyük gayret gösteren muhtar Demirci, birbirinden değerli çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Köye ziraî su deposu yapılmasını sağlayan Demirci, Mudanya'nın şirin köyü Gönüklü'ye 2 derslikli anaokulu açılması için de büyük emek verdi.07 Kasım 2018 Çarşamba 17:58
Bursa’nın Mudanya ilçesinin kırsal mahallerinden Göynüklü hızla gelişiyor.
Göynüklü Muhtarı Turgay Demirci, mahallenin ihtiyaçlarını giderebilmek için gecesini gündüzüne katıyor. Muhtar Demirci son olarak ziraî su deposunun Bursa Büyükşehir Belediyesi Göletler Müdürlüğü tarafından yapılarak hizmete açılmasını sağladı. Demirci, “Mahallemizdeki çiftçilerin ziraî su ihtiyaçlarını karşılamak üzere mezarlık mevkiinde 110 tonluk su deposu inşaatına başladık. Depomuza yüz metrelik bir hat çekip kod farkını ortadan kaldırıp vana vasıtasıyla çiftçilerimiz arazilerini hiçbir ücret ödemeden sulayabilecek. Çiftçilere sulama deposuyla bereketli mahsuller diliyorum” dedi.
Köyde anaokulu da var
Bu arada M. Zeki Yazıcı Okulu Müdürü Köksal Kaleli’nin desteği, okul aile birliği ve iş adamı Tacettin Yazıcı’nın katkısıyla Göynüklü Mahallesi'ne anaokulu kazandırıldı. 4-5 yaş grubu minikler anaokulunda eğitim görüyor. Göynüklü İlk ve Ortaokulu’nun yanında 2 öğretmenin görev yaptığı anaokulu 2 derslikli. Bir mutfak, hol ve tuvaletler bulunan binada 24 minik öğrenci eğitim görüyor.
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