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Dünya Böyle korkaklar! Siyonistlerin Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da uçaktan çıkamadı
Dünya

Böyle korkaklar! Siyonistlerin Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da uçaktan çıkamadı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 18:42:00 - 2024-07-24 19:14:32
Böyle korkaklar! Siyonistlerin Cumhurbaşkanı Herzog Fransa'da uçaktan çıkamadı

Olimpiyat Oyunları'nın açılışına katılmak üzere Fransa'ya giden siyonist İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, güvenlik korkusu nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildi.

Herzog cuma günü başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Korkudan uçaktan çıkamadı!

İsrail basını, Herzog ve beraberindeki heyetin uçağın iniş yaptığı havaalanının yakınındaki bir binanın çatısında şüpheli bir kişinin görülmesi üzerine güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildiğini aktardı.

Herzog'un sözcüsü, olayla ilgili ayrıntı vermeyerek, şüpheli güvenlik durumunun sona erdiğini açıkladı.

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