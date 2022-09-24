Böyle kıvraklık dansözlerde bile yok! Davutoğlu'nun adamına bak sen

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, "Sayın Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız" sözleri sonrası tarihi bir çarka imza attı.

Sözlerinin çarpıtıldığını iddia eden Özdağ, “Ben 6’lı masa için canla başla çalışan biriyim. Meral Hanım benim ablam. Ona tepki göstermem söz konusu olamaz” diyerek adeta dansözlere taş çıkarttı.

halktv.com.tr’ye konuşan Özdağ, şunları söyledi:

“Meral hanıma neden tepkim olsun? Meral hanım benim ablam. Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Yanlış bir cümle kullanırsam özür dilerim. Ancak söylemediğim bir şey yazıldı."