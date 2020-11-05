  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Böyle kıvırma görülmedi! İslam'a savaş açan Macron boykot vurunca geri adım attı
Dünya

Böyle kıvırma görülmedi! İslam'a savaş açan Macron boykot vurunca geri adım attı

İslam dünyasında infial uyandıran skandal karikatürler hakkında yorumlarının ardından aldığı tepkilerle çark eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ilişkileri yumuşatmak için İslam ülkelerine büyükelçi göndereceği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:19:00 - 2020-11-05 13:20:19
Böyle kıvırma görülmedi! İslam'a savaş açan Macron boykot vurunca geri adım attı

Son dönemde İslam’a yönelik sert bir söylem geliştiren, öğretmen Samuel Paty’nin sınıfta İslam peygamberi Hz. Muhammed karikatürlerini göstermesi nedeniyle başı kesilerek öldürülmesinin ardından tonunu daha da sertleştirip bu karikatürlerden vazgeçmeyecekleri mesajı veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım attı.

Müslüman ülkelere elçi gönderecek

 Avrupa basınından The Gurdian ve Euronews'te yayınlanan haberlerde, Macron'un İslam ülkeleri ile diyaloğu yumuşatmak için Müslüman ülkelere büyükelçi göndermeyi planladığını aktardı.

İlk sinyali Al Jazeera röportajında vermişti

Geçtiğimiz hafta Al Jazeera’ya röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron,dünya çapında tepkiler sonrasında ‘Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum’ diyerek geri adım sinyali verdi. Röportajda Fransa'da bir derginin söylediği şeyin hükümetin pozisyonu olmadığını dile getiren Macron, “Bu karikatürlerle şok olabileceğimizi anlıyor ve saygı duyuyorum” demişti.

Bir çok ülke Fransız ürünlerini boykot etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve İslam peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle Katar, Pakistan, Sudan, Endonezya, Ürdün, Bangledeş gibi ülkeler Fransız ürünlerine boykot uygulanması başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
05.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
Trabzonspor'da sıcak gelişme
Spor

Trabzonspor'da sıcak gelişme

Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Abdullah Avcı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay