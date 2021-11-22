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Gündem Böyle kavga görülmedi! Bu da "mülteci meydan muharebesi"
Gündem

Böyle kavga görülmedi! Bu da "mülteci meydan muharebesi"

İstanbul Kağıthane’de bir arsada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 25 kişi arasında kavga çıktı. Mültecilerin kavgası meydan savaşına dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 18:05:00 -
Böyle kavga görülmedi! Bu da "mülteci meydan muharebesi"

İstanbul Kağıthane’de bir arsada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 25 kişi arasında kavga çıktı. Mültecilerin kavgası meydan savaşına dönüştü.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’nde bulunan boş bir arsada 25 kişi arasında kavga çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavgada bazı kişilerin “Vurun” diye bağırdığı duyuldu.

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Yaklaşık 25 kişi birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında yaralananlar oldu. Polis ekipleri gelmeden saldırganlar, olay yerinden ayrıldı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

 

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