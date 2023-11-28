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Aktüel Böyle intihar girişimini ilk kez duyacaksınız: Vinçle gönderilen dövizleri elleriyle yırttı
Aktüel

Böyle intihar girişimini ilk kez duyacaksınız: Vinçle gönderilen dövizleri elleriyle yırttı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:55:00 -
Böyle intihar girişimini ilk kez duyacaksınız: Vinçle gönderilen dövizleri elleriyle yırttı

Bursa’da bir fabrikanın çatısına çıkan ve inşaat yetkililerinden parasını isteyen şahıs, vinçle gönderilen paralar arasında yer alan dövizleri yırttı. Polisin 1 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs vinç yardımıyla aşağı indirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısına çıkan ve inşaat yetkililerinden parasını isteyen şahıs, vinçle gönderilen paralar arasında yer alan dövizleri yırttı. Polisin 1 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs vinç yardımıyla aşağı indirildi.
Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T. (35), çalıştığı inşaatın çatısına çıktı. Olayı gören işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için yoğun uğraşı verdi. Şahıs, inşaat yetkililerinden parasını istedi. Yetkililer topladıkları içinde dövizlerin bulunduğu 18 bin 500 lirayı vinç yardımıyla şahsa iletti.
Şahıs, paralar içinde bulunan 200 euroyu elleriyle yırtıp attı. 1 buçuk saat sonra polisin iknasıyla vinç yardımıyla aşağıya inen şahıs, elindeki bıçağı da polise teslim etti. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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