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Gündem Böyle internet dolandırıcılığı görülmedi: İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yaptılar!
Gündem

Böyle internet dolandırıcılığı görülmedi: İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yaptılar!

İstanbul’da uluslararası ticaret yapan firmaların elektronik posta hesaplarını hackleyerek dolandırıcılık yapan siber çeteye yönelik operasyon düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:12:00 -
Böyle internet dolandırıcılığı görülmedi: İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yaptılar!

İstanbul’da uluslararası ticaret yapan şirketlerin elektronik posta hesaplarını hackleyerek dolandırıcılık yapan siber çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların uluslararası ticaret yapan firmaların e posta hesaplarını hackleyerek, kendilerine ait banka bilgilerini firmalara ait gibi gösterdiği belirlendi. Çete bu yolla toplam 9 milyon 500 bin liranın kendi hesaplarına aktarılmasını sağladı.

8 kişi gözaltına alındı

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan bir miktar para ve dijital materyallere de el konuldu.

4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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