Böyle internet dolandırıcılığı görülmedi: İstanbul'da 10 milyonluk vurgun yaptılar!
İstanbul’da uluslararası ticaret yapan firmaların elektronik posta hesaplarını hackleyerek dolandırıcılık yapan siber çeteye yönelik operasyon düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da uluslararası ticaret yapan şirketlerin elektronik posta hesaplarını hackleyerek dolandırıcılık yapan siber çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların uluslararası ticaret yapan firmaların e posta hesaplarını hackleyerek, kendilerine ait banka bilgilerini firmalara ait gibi gösterdiği belirlendi. Çete bu yolla toplam 9 milyon 500 bin liranın kendi hesaplarına aktarılmasını sağladı.
8 kişi gözaltına alındı
Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan bir miktar para ve dijital materyallere de el konuldu.
4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.