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Yaşam Böyle insanlar kaldı mı? Telefonunu hastanede şarj ettikten sonra bakın ne yaptı
Yaşam

Böyle insanlar kaldı mı? Telefonunu hastanede şarj ettikten sonra bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 15:59:00 -
Böyle insanlar kaldı mı? Telefonunu hastanede şarj ettikten sonra bakın ne yaptı

Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde dolduran vatandaş, bıraktığı bir miktar para ve yazılı notla helallik istedi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden hizmet alan bir vatandaş, şarjı biten telefonunu hastanedeki elektrik prizine takarak doldurdu.

Daha sonra telefonunu şarj ettiği alana "Telefonumun şarjı bittiği için elektriğinizi kullandım, lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu parayı kabul edin" yazılı notla bir miktar para bırakan vatandaş, hastane yetkililerinden helallik istedi.

Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaştan vefalı hareket. Vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içeren davranışlar, toplumumuzun değerlerine ve dayanışmaya olan inancını güçlendiriyor."

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