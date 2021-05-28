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Dünya Böyle ikiyüzlülük görülmedi... Siyonist İsrail'e destek veren ABD'li gazete böyle günah çıkarttı
Dünya

Böyle ikiyüzlülük görülmedi... Siyonist İsrail'e destek veren ABD'li gazete böyle günah çıkarttı

Filistinli Müslümanları vahşice katleden işgalci terör devleti İsrail'in yanında saf tutan ABD merkezli The New York Times gazetesi, ikiyüzlü bir tavır sergileyerek bugünkü manşetinde öldürülen Filistinli çocuklara yer verdi. İşgalcilerin katlettiği çocukların hikayelerine ve fotoğraflarına yer veren gazete, "Onlar sadece çocuktu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 18:46:00 -
Böyle ikiyüzlülük görülmedi... Siyonist İsrail'e destek veren ABD'li gazete böyle günah çıkarttı

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze ve Kudüs'te düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli sivil şehit oldu. Söz konusu saldırılarda öldürülen çocukların fotoğrafları, bugün ABD medyasında yer aldı.

"Onlar sadece çocuktu"

Ülkenin önde gelen basın kuruluşlarından The New York Times, "Onlar sadece çocuktu" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.

"Doktor, sanatçı, lider olacaklardı" ifadelerinin yer aldığı haberde, ölen çocukların hikayelerine yer verildi.

İsrail'in dilini kullandılar

Saldırıların yaşandığı dönemde öldürülen Filistinliler için "öldü" ifadesiyle algı çalışması yapan gazete, ölen İsrailliler için ise "öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'e destek veren ünlülere linç kampanyası

The New York Times, son olarak, işgalci İsrail'in katliamlarına açıkça tepki gösteren Filistin asıllı Amerikalı model kardeşler Gigi ve Bella Hadid ile İngiliz şarkıcı Dua Lipa'yı hedef alan ilana tam sayfa yer vermesiyle gündeme gelmişti.

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