Böyle ikiyüzlülük görülmedi... Çakma milliyetçi Cemal Enginyurt'tan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler

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Milliyetçi kökenli Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda terörist cenazesine giden CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi'yi zerre utanıp sıkılmadan savunmaya kalktı.

Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Enginyurt, "Gamze İlgezdi ile Sezgin Tanrıkulu cenazeye gitti biz bu CHP ile bir olmayalım. Ne yapalım, Recep Tayyip Erdoğan ile mi bir olalım. Anamızı bellemeye devam etsin mi diyelim" şeklinde konuştu.

Enginyurt'un sözleri büyük tepki toplarken geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.

MHP'de bulunduğu dönemde CHP'yi yerden yere vuran Enginyurt, Başkan Erdoğan'ın yanında durmaktan "şeref" duyduklarını belirterek şunları söylemişti:

"Kiminle bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayıp da 'kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada yedi' diyen (Canan Kaftancıoğlu) dinsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmayacaktık da 'sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum' diyen Sera Kadıgil Sütlü ile mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum' diyen CHP ile mi ittifak yapacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, PKK cenazelerine katılıp ağlayanlarla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, bu ülkenin şerefli komutanlarının, Türk milliyetçisi generallerinin, askerlerinin apoletlerini sökeceğim diyen apoletsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmak şereftir onurdur bizim için. Bizim AK Parti tabanıyla problemimiz yok ki. Allah, vatan, bayrak, devlet, millet, cami, ezan, her şeyimiz aynı. Ayrımız gayrımız yok ki bizim AK Parti'lilerle. Ama bizim CHP’nin tavanı ile problemimiz var. CHP’nin tabanıyla problemimiz yok. CHP’nin tavanı komünist, CHP’nin tavanı PKK’lı, CHP’nin tavanı YPG’li."

Öte yandan ne kadar büyük bir "yanardöner" olduğunu ortaya koyan Enginyurt'a tepki gösterip isyan eden vatandaşlar "İnsanda biraz sıkılma, utanma olur", "Devlet Bey çok haklıymış bunu kapıya koymakta" şeklinde yorumlarda bulundu.