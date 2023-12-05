Böyle iğrençlik görülmedi... Yufkayı tuvaletin taharet musluğunda ıslattı
Bir kadın yufkaların arasında bir çeşit et ürünü koyarak yemek hazırladı. O yufkaları birbirine yapıştırmak için ıslatması gereken kadın bu işlemi tuvaletin taharet musluğunda yaptı. Tepki çeken o video izleyenlerin midesini bulandırdı.
Hindistan sokak lezzetleri videolarında birçok hijyen dışı görüntü paylaşıldı.
Ancak bu kez görüntü Hindistan'dan değil.
Bir kadın yufkaların arasında bir çeşit kıyma koyduğu bir yemek hazırladı.
O yufkaları birleştirirken suyla yapıştırması gereken kadın, bu işlemi tuvaletin taharet musluğunda yaptı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Türk siyasi tarihinde böyle rezillik görülmedi! İYİ Parti’de ‘fuhuş oteli’ krizi büyüyor… Adnan Beker’den çarpıcı iddialar