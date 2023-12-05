Böyle iğrençlik görülmedi... Yufkayı tuvaletin taharet musluğunda ıslattı

Hindistan sokak lezzetleri videolarında birçok hijyen dışı görüntü paylaşıldı.

Ancak bu kez görüntü Hindistan'dan değil.

Bir kadın yufkaların arasında bir çeşit kıyma koyduğu bir yemek hazırladı.

O yufkaları birleştirirken suyla yapıştırması gereken kadın, bu işlemi tuvaletin taharet musluğunda yaptı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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