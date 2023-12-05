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Sosyal Medya Böyle iğrençlik görülmedi... Yufkayı tuvaletin taharet musluğunda ıslattı
Sosyal Medya

Böyle iğrençlik görülmedi... Yufkayı tuvaletin taharet musluğunda ıslattı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 11:32:00 -

Bir kadın yufkaların arasında bir çeşit et ürünü koyarak yemek hazırladı. O yufkaları birbirine yapıştırmak için ıslatması gereken kadın bu işlemi tuvaletin taharet musluğunda yaptı. Tepki çeken o video izleyenlerin midesini bulandırdı.

Hindistan sokak lezzetleri videolarında birçok hijyen dışı görüntü paylaşıldı.

Ancak bu kez görüntü Hindistan'dan değil.

Bir kadın yufkaların arasında bir çeşit kıyma koyduğu bir yemek hazırladı.

O yufkaları birleştirirken suyla yapıştırması gereken kadın, bu işlemi tuvaletin taharet musluğunda yaptı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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