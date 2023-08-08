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Gündem Böyle güvenlik görevlisi olmaz olsun
Gündem

Böyle güvenlik görevlisi olmaz olsun

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:15:00 -

Şanlıurfa Valiliği, alkollü olarak bindiği toplu taşıma aracında yolcuları rahatsız eden güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B. isimi şahıs, alkollü olarak bindiği otobüste yolcuları rahatsız etmeye başladı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.

Görevden uzaklaştırılarak soruşturma açıldı

Görüntüleri inceleyen Şanlıurfa Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “Bir güvenlik görevlisinin şehir içi otobüs yolculuğunda, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketler yaptığına dair çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda P.B.’nin göreve geç ve alkollü olarak gelmesi, medyaya yansıdığı gibi bindiği otobüsteki insanları rahatsız etmesi, rahatsız ettiği insanların şikayetçi olması, aynı zamanda üzerinde üniformalı şekilde toplum içinde devlet memurunun vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmasından dolayı görevden uzaklaştırma kararı alınmış olup, ilgili kişi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi

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Yorumlar

İşte budur beklentimiz...aynı hız ve güveni yargıda da görmek istiyoruz

Toplumun vicdanını yaralayan olayların jet hızıyla halledilmesi... Devletimizin huzur ve güvenliğe verdiği önemi böylesine belirgin hâle getirmesi gerçekten mutluluk verici...

Şeref Kazan

Devlet memuru...
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