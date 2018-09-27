0553 313 94 23

Böyle görüntülendi… Okula 50 metre

Emniyet güçlerinin Ankara’da okulların çevresinde dolanan torbacılara karşı verdiği mücadele kameralara böyle yansıdı

27 Eylül 2018 Perşembe 06:21
Böyle görüntülendi… Okula 50 metre

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla tüm yurtta okulların çevresinde güvenli alan oluşturma kararı alan İçişleri Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde ilk hafta okul çevresindeki uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm okulları narkotim ekiplerine zimmetledi. Narkotim ekiplerinin takibindeki torbacılar okullara 50 metre uzaklıkta uyuşturucu satışı yaparken kameralara takıldı. Uyuşturucu, alıp-satarken kare kare görüntülenen torbacılar ve alıcılara yönelik operasyon yapıldı.

Ülke genelinde uyuşturucu risk analizi yapılarak, uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu iller, ilçeler, mahalleler, sokaklar belirlenerek “uyuşturucu trafiği” haritası da çıkarıldı. 17 ildeki uyuşturucu trafiği açısından riskli bölgeler belirlendi. Bu illerde, uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu, uyuşturucunun el değiştirdiği mahalleler, sokaklar “kırmızı” ile belirlenerek, buna göre önelemler artırıldı. Başta okullara yakın olanlar olmak üzere uyuşturucu satıcılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk bina belirlendi. Bu bu binalardan 21 bini yıkıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 06:21
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. gazetepolis
  5. torbacı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çok önemli mesaj… ‘Bu son şans’
    1. Çok önemli mesaj… ‘Bu son şans’
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Süreci anlamamışlar! Bazı bankalar..
    4. AK Parti’den af teklifine 4 çekince
    5. TBMM oturma planına ittifak ayarı
    6. Saniye saniye görüntülendi… Silahını..
    7. Hem bulaşıcı hem uyanık…..
    8. İtfaiye eri fark etti… Hemen cebine..
    9. Trump'tan son dakika Türkiye açıklaması
    10. Çinliler talip oldu
    11. 'Alınan her karar karşılık bulur'
    12. Türkiye nefesini tuttu gözler..
    13. Böyle görüntülendi… Okula 50 metre
    14. ABD'den savaş hamlesi! Bombardıman..
    15. Karamollaoğlu 'af' teklifine karşı..
    16. Bomba iddia! Beşiktaş'ta Cenk Tosun..
    17. Real Madrid Sevilla karşısında hüsrana..
    18. Trump'tan bir 'Türkiye' açıklaması daha!
    19. Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklama:..
    20. Cengiz Ünder attı Roma farka koştu!
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?