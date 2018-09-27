Böyle görüntülendi… Okula 50 metre

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla tüm yurtta okulların çevresinde güvenli alan oluşturma kararı alan İçişleri Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde ilk hafta okul çevresindeki uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm okulları narkotim ekiplerine zimmetledi. Narkotim ekiplerinin takibindeki torbacılar okullara 50 metre uzaklıkta uyuşturucu satışı yaparken kameralara takıldı. Uyuşturucu, alıp-satarken kare kare görüntülenen torbacılar ve alıcılara yönelik operasyon yapıldı.

Ülke genelinde uyuşturucu risk analizi yapılarak, uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu iller, ilçeler, mahalleler, sokaklar belirlenerek “uyuşturucu trafiği” haritası da çıkarıldı. 17 ildeki uyuşturucu trafiği açısından riskli bölgeler belirlendi. Bu illerde, uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu, uyuşturucunun el değiştirdiği mahalleler, sokaklar “kırmızı” ile belirlenerek, buna göre önelemler artırıldı. Başta okullara yakın olanlar olmak üzere uyuşturucu satıcılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk bina belirlendi. Bu bu binalardan 21 bini yıkıldı.